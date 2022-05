Alertan frenar fuga de autos ´chocolates´

"Eso es lo que dan a entender, el procedimiento final vamos a esperar cual será y referente a las placas, me imagino que no les pueden dar placas de allá, porque no son de allá, tienen que dar placas de Tamaulipas, posiblemente les reciban el trámite para el REPUVE a registrarlos y vengan a sacar placas al Estado", dijo.

El dirigente de los importadores explicó que se requiere apoyar y beneficiar a los ciudadanos con el programa.

"Otros módulos y otra actitud de los empleados", recalcó al señalar que faltan más módulos para la legalización.

Desde que inició el programa, en Reynosa las citas están saturadas y los ciudadanos deben estar checando día y noche para poder legalizar su auto.