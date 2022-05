Alertan a padres ante síntomas de hepatitis

"Son síntomas como fiebre, malestar general, dolor de cabeza, puede ser diarrea, no hay un síntoma que diga, son síntomas inespecíficos, es peligroso ataca a el hígado", dijo.

Explicó que la hepatitis es una enfermedad emergente, que no se conoce y no se sabe ni que la produce.

"No hay cosa que me diga, es igual a esto, no hay, es inespecíficos, está dando en niños, como cuando el Covid, no sabemos, se da en niños", recalcó.

El médico pidió que cuiden su alimentación, lavado de manos y si se enferman que no se automediquen y se lleve al médico.