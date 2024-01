Alerta PC; ´bajará más la temperatura´

Bajará aún más la temperatura en próximas horas, así lo dio a conocer el coordinador de Protección Civil y Bomberos, tal y como se había anunciado sobre las bajas temperaturas que se estarán presentando en Reynosa, debido al frente frío #27 el cual viene acompañado de la cuarta tormenta invernal.

¨Ahorita tenemos seis personas refugiadas la mayoría de la tercera edad y estamos a la espera de que lleguen migrantes en las próximas horas, tenemos conocimiento de que en las escuelas se suspendieron las clases, ya que se envió un comunicado por parte de la Secretaría de Educación a criterio de los padres de familia, tenemos conocimiento de un 90 a 95% de suspensión¨, señaló.

Hace una invitación a la ciudadanía a que estos días se resguarden en sus hogares, si no tienen a nada a que salir, que no lo hagan, en el caso de los migrantes reiteró que están listos para recibirlos, aunque en pláticas con el hermano Héctor, se confirmó que no hay muchos en condición de calle.