Alerta Fonacot por falsos gestores

Al igual que el Infonavit y el Fondo Tamaulipas, el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) lanzó un llamado a la población para prevenir fraudes cometidos por supuestos intermediarios que solicitan pagos o depósitos con el pretexto de agilizar, liberar o incrementar el monto de un crédito.

La institución informó que se han detectado casos en los que personas o empresas se hacen pasar por personal de Fonacot para obtener datos personales, cobrar supuestas gestiones o incluso prometer descuentos para liquidar el saldo del crédito.

Entre las prácticas identificadas se encuentran llamadas o mensajes de WhatsApp solicitando datos, depósitos en cuentas particulares o el envío de documentos personales como la credencial de elector. Fonacot aclaró que no pide dinero para liberar o gestionar créditos, ni solicita depósitos a cuentas de personas físicas, ni envía solicitudes de crédito o contratos por medios no oficiales.

La dependencia exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones, como no llamar a números no oficiales, no seguir cuentas de redes sociales no verificadas, no entregar documentos falsos o alterados y evitar compartir datos personales por medios no autorizados. Asimismo, recordó que presentar documentos falsos es un delito y puede derivar en robo de identidad.

En caso de ser víctima de este tipo de fraude, Fonacot recomienda documentar la denuncia con el formato correspondiente, acudir a la Fiscalía o Procuraduría General de Justicia más cercana, y entregar una copia en la sucursal de Fonacot. También pone a disposición los correos y teléfonos de atención directa para dudas y seguimiento.