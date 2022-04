Alerta contra espiral alcista

"Escasez y aumento de precios en general, todo el comercio internacional, pero mucho cuidado en la industria maquiladora".* Santiago González, Central de Abastos.

Los locatarios de la Central de Abastos advirtieron que de seguir bloqueos en el puente internacional por parte de transportistas, se generará alza en costos, incluso desabasto local, regional y hasta nacional, lo que provocará escasez de alimentos.

Los transportistas están inconformes por el incremento de las revisiones por parte de Texas, lo que ocasiona demoras y altos costos para moverse por otros puntos fronterizos, además de que se puede echar a perder la mercancía que llevan de perecederos.

Santiago González Cavazos, vocero de la Central de Abastos de Reynosa comentó que se está bloqueando desde ciudad, Juárez hasta Matamoros, lo que está generando que los camiones con carga se queden varados en los Puentes Internacionales, con productos de exportación como frutas, verduras y legumbres que van a Estados Unidos.

Los productos son perecederos y en algún momento dado, los productores nacionales pueden tener un problemas grave y por otro lado se tienen problemas con la importación de granos que vienen dirigidos al mercado Mexicano, principalmente de ganado.

"Es un problema demasiado serio, las afectaciones son seriamente preocupantes, de tal manera que en un momento dado, esto va a generar una crisis tremenda, ojalá que muy pronto las autoridades federales establecen un diálogo con las autoridades Aduanales, a fin de solucionar este problema", dijo.

En la Central de Abastos se verán afectados principalmente con la importación de productos perecederos, para la alimentación, como el pollo y puerco, principalmente.

"Ojalá que nos ayudarán, considerando que de presentarse un desabasto, pues va a generar un incremento de precios", expresó.

González Cavazos explicó que por lo pronto el precio del pollo y puerco, andan en niveles normales, entre 3 a 50 pesos el kilo, pero aun no tienen la afectación directa, porque el problema se acaba de presentar.

"De continuar esto la próxima semana si tendremos problemas para abastecer el mercado, a toda la región afectaría porque no tenemos el abasto nacional, entonces si se vería afectado tanto el abasto, local, regional, incluso el nacional", recalcó.

CON INVENTARIOS

Explicó que el bloqueo afecta tanto las importaciones y las exportaciones y por otro lado el sector maquiladora también se verá afectado seriamente.

"Es un problema fuerte, de insumos ahorita todavía nada, por el momento no nos vemos afectados, se está trabajando con inventarios, pero en un corto plazo si pudiéramos estar teniendo problemas", dijo.

A Reynosa llegan productos cárnicos, abarrotes de importación, granos y de exportación es del interior del país.

Se llegan arriba de 500 a 600 toneladas semanales, por que se verían afectados seriamente.

"Para que esto fluya y no se tengan consecuencias graves, no es unilateral, es un acuerdo binacional, para que de destrabe esta situación y que ya no se agrave más", recalcó el vocero del a Central de Abastos.

Actualmente los locatarios de la Central de Abastos trabajan con inventario.