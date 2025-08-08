Y seguirá intenso calor

Esta temporada de canícula, ha dejado en Reynosa temperaturas de 50 grados centígrados de sensación térmica.

La intensa ola de calor, característica de este periodo del año, dejó como saldo este miércoles 50 grados de temperatura exterior, así lo marcaba el termómetro de los vehículos.

Para los siguientes días el calor permanecerá con máximas de 39 y 38 grados centígrados, por lo que se espera superar los más de 40 grados centígrados de sensación térmica.

Las autoridades de salud, llaman a extremar precauciones para evitar golpes de calor y deshidratación.

Entre las recomendaciones destacan mantenerse hidratado constantemente, evitar la exposición prolongada al sol en horas de mayor radiación, utilizar ropa ligera de colores claros y buscar espacios con sombra o ventilación adecuada.