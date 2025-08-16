Evalúan el consumo de alcohol y drogas

Se realizó en Reynosa la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025, donde participaron las brigadas especializadas.

La aplicación de encuestas, se efectúa en 134 localidades de 14 ciudades como esta frontera, entre otras en Tamaulipas.

Es a través del Instituto Nacional de Salud Pública, que se lleva a cabo el levantamiento de información que permitirá conocer la prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas entre la población para aplicar estrategias de prevención, atención y trataamiento.

Se trata de actualizar el panorama mexicano sobre consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias, así como las condiciones de salud mental que prevalece entre la población.

Fue en el mes de julio que concluyeron en la zona norte y están por terminar la zona sur del estado, para que antes de finalizar el año la federación de a conocer los resultados.

Actualmente se tiene una visión del consumo que prevalece en el estado de este tipo de sustancias, a través de las atenciones que se otorgan en los 18 Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones (UNEME CECOSAMA) ubicados en 15 municipios del estado, en donde se asiste por voluntad propia, donde se ha detectado que el consumo se refleja en el alcohol y la marihuana principalmente.

VISITARÁN 24 MIL VIVIENDAS