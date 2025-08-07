Se quejan de fuga de aguas residuales

Sobre la calle margarita maza de Juárez justo en su cruce con la avenida las Torres, ya es habitual observar encharcamientos de aguas negras a causa de una fuga que brota de la alcantarilla principal, una situación que se ha convertido ya en un problema de salud social.

Un brote de aguas negras imposible de reparar, así lo refieren comerciantes afectados, ya que por años han trabajado entre malos olores debido a que las reparaciones que hacen son siempre temporales, Pablo Gómez Rios, una transeúnte quien refirió a diario camina por la zona dijo, "Esto tiene así años, apenas antier lo arreglaron y mire otra vez igual, y así ha sido siempre".

Cabe destacar que en el área, se ubican distintos puestos de comida, los cuales operan entre aguas sucias, ya que los encharcamientos se generan a lo largo de la avenida, " Pues la gente ya no les compra, a unos si les vale y comoquiera comen ahi, pero si apesta la verdad", refirió Gómez.

Solicitan a las autoridades de la COMAPA lleven a cabo las reparaciones necesarias para poner fin a esta problemática de años.

Las aguas negras corren por la calle Margarita Maza de Juárez a la altura de la colonia Modelo.