Aumentan ventas de aguas frescas

Comerciantes de aguas frescas en Reynosa, reportan un incremento importante en sus ventas durante, en la zona peatonal Miguel Hidalgo, reportan alrededor de un 40% más ventas de lunes a viernes, mientras que sábados y domingos, hasta un 70% más.

Las altas temperaturas registradas en la ciudad de Reynosa durante las ultimas semanas, no cesan, hecho que mantiene en alerta a la población, sobre todo aquellos quienes se mantienen expuestos a la intemperie por lapsos de tiempo prolongado quienes corren el riesgo de sufrir un golpe de calor.

Ante esta situación, los médicos recomiendan vestir ropa ligera, evitar la exposición al sol en un horario de 11 de la mañana a 5 de la tarde y mantenerse hidratados con agua natural o electrolitos, sin embargo las aguas frescas de frutas naturales, también son una buena opción y se han vuelto las favoritas de muchos en estos días calurosos.

Es importante verificar que los negocios en los cuales se adquiere este tipo de bebidas, utilicen agua potable además de las debidas medidas de salubridad durante su preparación así como a la hora de servir al consumidor, en caso contrario puede realizar el reporte correspondiente ante la Comisión Federal para Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).



