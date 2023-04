Clama a IMSS agilizar atención

"Me traen a vuelta y vuelta por unos papeles que voy a arreglar por un problema de salud", dijo Ismael Rodríguez Banda, derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social en Reynosa.

Señaló que desde agosto del año pasado ha sido rechazado su trámite por enfermedad y sigue sin tener respuesta.

"En marzo se me venció un papel y vine a renovarlo, un trámite porque antes de la pandemia me enfermé", dijo.

En entrevista, señaló que desde el 2007 ingresó a trabajar a una empresa maquiladora, pero antes de que iniciara la pandemia se enfermó y requiere concluir su trámite porque no puede laborar por su condición de salud.



"No me dan respuesta y solo me dicen que venga tal día, para allá, para acá, y no nada más a mí, a mucha gente, de a vuelta y vuelta y ellos no saben si uno viene sin dinero, sin comer, solo dicen "ven" y te atienden la hora que quieren, te citan a las 9 y te atienden a las 3 de la tarde", recalcó.

El derechohabiente solicitó que el IMSS agilice los trámites de los ciudadanos, que pierden tiempo y no resuelven sus necesidades.