Abandona aerolínea a pasajeros en Aeropuerto Reynosa

El Mañana / Staff.- Varios usuarios de la aerolínea Vivaaerobús experimentaron una situación frustrante y desagradable cuando el vuelo programado de Reynosa a la Ciudad de México fue cancelado sin previo aviso.

Los pasajeros se encontraron con la sorpresa de que su vuelo, que estaba programado para salir a una 11:10 horas, había partido antes de tiempo, dejando varados a más de 10 viajeros.

Antonio Hernández, uno de los pasajeros afectados, relató su experiencia: "Llegué al aeropuerto con tiempo suficiente para hacer el check-in, pero me dijeron que el vuelo ya había salido. No nos dieron ningún aviso previo y nos dejaron en una situación incómoda. Me informaron que me reubicarían en un vuelo a Guadalajara y luego a Ciudad de México, pero la demora fue significativa y yo viajaba por motivos de trabajo."

Los pasajeros, incluso, comentaron que harían la queja ante la Profeco y expresaron su malestar por la falta de comunicación y la atención deficiente por parte de la aerolínea, que no ofreció una solución inmediata ni adecuada. Los afectados tuvieron que esperar en el aeropuerto mientras realizaban los reclamos correspondientes y buscaban alternativas para llegar a su destino.

La falta de aviso y la deficiente atención al cliente han generado una ola de críticas hacia la aerolínea, la cual enfrenta una creciente presión para mejorar su servicio y comunicación con los pasajeros.