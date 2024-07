Fallo Informático de Microsoft afecta Aeropuerto Internacional de Reynosa

Reynosa, Tam.- El aeropuerto internacional General Lucio Blanco de Reynosa se vio inmerso en un caos sin precedentes debido a un fallo informático de Microsoft que ha afectado a infraestructuras críticas a nivel global.

Este incidente se ha producido en plena temporada alta, impactando negativamente en hospitales, transportes públicos, empresas y bancos alrededor del mundo.

Entre los afectados se encontraba Verónica Araujo, quien viajaba desde la Ciudad de México a Reynosa. Su vuelo, programado para salir a las 5:50 AM, sufrió un retraso significativo y no despegó hasta las 8:20 AM, dos horas y media después de lo previsto. "Agarraban papel y lápiz y nos anotaban y nos decían cuál era el asiento, una pesadilla no antes vista", comentó.

La situación en el aeropuerto reflejaba la magnitud del problema global, donde la tecnología moderna se vio reemplazada por métodos manuales, provocando largas esperas y una considerable frustración entre los pasajeros.