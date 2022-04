Advertencia sobre la escasez de agua

La gente tiene cuotas fijas o se arregló en algún momento en la Comapa ilegalmente y de esa manera hacen que se cobre un consumo de 15 metros cúbicos cuando consumen 25, eso afecta el suministro a la cuadra que sigue* Carlos Peña Ortiz, alcalde Reynosa

El hurto del vital líquido, de acuerdo a sus declaraciones, inicia cuando se carece de un medidor, se abastece de tomas clandestinas, se recurre a prácticas corruptas al contratar una cuota menor o de servicio fijo ante la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa).

"Hasta el último corte teníamos 21 denuncias, son de consumidores grandes, pero también hay de pequeños que se están trabajando de manera sistemática; tenemos que trabajar en este tipo de situaciones, a todos ya se les cortó el servicio y se les denunció", dijo.

Aunque en las denuncias no especificó si se trata de empresas o industrias, anteriormente había señalado a complejos hoteleros de ser parte de este fenómeno, al que también califica como "huachicoleo de agua".

En este sentido, indicó que para contrarrestar el impacto de los robos de agua, el municipio debe recurrir a tandeos.

"Desgraciadamente tenemos tandeos porque se están robando el agua, porque la gente tiene cuotas fijas o se arregló en algún momento en la Comapa ilegalmente y de esa manera hacen que se cobre un consumo de 15 metros cúbicos cuando consumen 25; eso afecta el suministro a la cuadra que sigue", dijo.

Y agrego: "El robo de agua empieza con todos aquellos que tienen un recibo con una cuota fija, entonces para que también estén consientes".

HABRÁ ESCASEZ

Dijo que a partir del segundo semestre de este año, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) alerta de una situación de escasez de agua para Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, siendo junio y julio donde se vea reflejado.

"La Conagua está previniendo que no habrá agua para abastecer no solo a Tamaulipas sino a otros estados durante junio y julio. En Nuevo León ya andan batallando, haciendo pozos en todos lados porque no hay agua; en Coahuila igual y si no actuamos aquí tendremos que estar así, tenemos que tomar las medidas necesarias", advirtió.

Peña Ortiz afirmó que Reynosa tiene el consumo per cápita más alto de agua a nivel nacional, con una población que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) es de alrededor de 704 mil habitantes.

A principios de marzo, el mayor de Hidalgo, Texas, Sergio Coronado, indicó a EL MAÑANA que fueron instaladas mesas de diálogo para definir un plan de abastecimiento de agua en coordinación con el Ayuntamiento local, pero no se han informado avances.