Prevalece indigencia de adultos mayores

El Mañana / Staff

En cruceros, en banquetas, deambulando en distintos puntos de la ciudad con temperaturas de calor extremas se observa a personas adultas mayores arriesgando sus vidas constantemente, ante la posible apatía o negligencia de autoridades municipales morenistas y de la misma ciudadanía, acostumbrada a verlos sólo como una sombra a su paso.

De acuerdo al International Network for the Prevention of Elder Abuse (INPEA), 2017, que es la Red Internacional para la Prevención del Maltrato a la Persona Mayor, considera que se incurre en ello cuando no se provee un lugar seguro para vivir, alimentos, ropa limpia, higiene, cuidados para evitar accidentes que pongan en riesgo su vida, entre otros.

Además, el Código Penal Federal, en sus artículos 335, 336,337 acotan que es un delito el abandono al adulto mayor con sanciones que van desde un mes a cinco años de prisión, además de 170 o 360 días de multa y el pago por reparación del daño por el tiempo de abandono del mismo.

Sin embargo, hay apatía o desconocimiento entre familiares de estas personas o muchas veces los hijos trabajan en otra entidad o país, pero eso no los exime de su responsabilidad, de acuerdo a la ley. En tanto, hace falta que se tomen acciones desde el gobierno municipal para evitar que se sigan arriesgando los adultos mayores en cruceros, donde se juegan la vida por unas monedas y se ejecute su derecho a una vida digna mediante el apoyo de su pensión federal, que constitucionalmente se les debe proporcionar.