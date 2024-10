La inspiradora historia del joven reynosense Adrián Arriaga en el blind tennis

El Mañana / Staff.- Adrián Arriaga inspira a otros jóvenes con discapacidad y los invita a tener mayor confianza para que salgan adelante.

Con 19 años ha encontrado en el blind tennis una pasión que lo ha llevado a competir a nivel mundial, a pesar de tener discapacidad visual.

Desde los 8 años comenzó a practicar deportes, pero fue a los 14 cuando agarró, por primera vez, una raqueta de tenis adaptado, un deporte diseñado para personas con discapacidad visual, y desde entonces su vida cambió por completo.

"Yo nací así, para mí yo siento que es mi mayor bendición, porque gracias a eso, pues, probablemente, si hubiera visto bien no estuviera aquí jugando o estuviera en Italia", dijo.

Actualmente, Adrián sigue entrenando y además enseña tenis a otras personas; está por iniciar sus estudios universitarios y mantiene la vista puesta en su desarrollo, tanto deportivo como académico.

"Enseño a personas a jugar tenis y estoy por entrar a la universidad, primero Dios, en enero; estoy pensando entre finanzas y negocios internacionales, porque también me gusta mucho ese sentido; entonces, pues me quiero enfocar en eso y veré que me lleve el destino", dijo.

Con su historia, Adrián Arriaga inspira a otros jóvenes a perseguir sus sueños y a confiar en su capacidad de superarse a sí mismos.

"A mí también me llegó a pasar con mis papás, pues es normal, el papá siempre protege a su hijo y más porque tiene una discapacidad; es complicado entregarles esa confianza los papás a sus hijos. Tengan mucha confianza en ellos mismos, incluso, yo puedo decir que puedo tener muchas cosas, pero sigo batallando con mi confianza; entonces, es algo que se trabaja día a día. Yo creo que es una de las cosas más fundamentales, hacer lo que te gusta principalmente, porque de ahí viene la raíz de la felicidad", expresó.

El joven ha estado en muchos países, logrando primeros lugares y siendo un ejemplo para otros jóvenes.





SU PASIÓN, LA RAQUETA

*Desde los ocho años inició la práctica de deportes

* A los 14 se concentró en el tenis como su favorito

* Ahora enseña a otras personas para que lo practiquen

* Ya está próximo a iniciar su preparación universitaria.