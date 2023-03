Acusan fraude en becas: encaran a alcalde madres de familia enojadas

Carmela Garza, una de las manifestantes, expuso ayer a EL MAÑANA que ninguna de las 100 quejosas logró siquiera acceder al sitio oficial de registro; señalaron que mediante recorridos presenciales en algunas colonias, tianguis y camiones del transporte público, el alcalde de Reynosa reparte fichas de becas escolares como si fuesen "chicles".

"Anda urgido de votos y busca reelegirse; anda dando becas en algunas colonias, en tianguis, taxis y camiones, pero no saben a quién le dan, hasta de tres folios ha dado a personas que ni hijos tienen. Nosotros traemos toda la documentación, tenemos niveles de aprovechamiento escolares óptimos de nuestros hijos y no nos dan nada", aseguró.

El cabildo aprobó el pasado 2 de diciembre de 2022 un presupuesto de 150 millones de pesos para "el programa más grande de la historia en becas escolares".

Empero, el proceso de inscripción, iniciado el pasado 10 de marzo y que oficialmente concluyó ayer 23, se ha efectuado a partir de criterios opacos y faltos de certeza y transparencia.

Mediante una guía de niveles escolares y grados se realiza el proceso de inscripción y registro, pero al cabo de unos cuántos minutos de abrirse la fase de peticiones se agota o colapsa e impide la captura de éstas.

"Antes era presencial el proceso de registro; la pandemia por Covid 19 cambió el método y se hizo de forma virtual, pero ahora se puede volver a realizar presencial la entrega de folios, es lo que demandamos y que se acabe el fraude y corrupción. Andan dando folios a personas que no tienen hijos o que son empleados de la presidencia municipal", expuso la fuente.

La manifestación de las madres de familia fue escalando de ánimo, en tanto visualizaron la ausencia de atención y respuesta a sus reclamos.

A las 10:00 horas fueron atendidas por Antonio de León, secretario del ayuntamiento, quien no logró atemperar los reclamos y sí, en cambio, motivó que se radicalizaran, al cerrar el acceso a Palacio Municipal e impedir el ingreso de visitantes y funcionarios municipales.

A las 14:00 horas apareció el alcalde Carlos Víctor Peña Ortiz, quien igual, tras un breve intercambio de palabras con las quejosas, se retiró visiblemente molesto al ser increpado con gritos de los padres de "Fraude, fraude, corrupto", "No vamos a reelegirte, no tendrás nuestro voto otra vez".

Acusaron que los mismos folios que el alcalde de Reynosa "regala" en sus recorridos de campaña por las colonias, posteriormente son vendidos en redes sociales u ofrecidos a cambio de cantidades de dinero.

Todo lo anterior evidencia que el ayuntamiento no ha procurado mejorar su proceso administrativo de inscripción y registro, incluso, contraponiéndose a las bases de la convocatoria y solicitar requisitos no previstos, como referencias bancarias de los padres, firmar cartas de apoyo y otros que no se prevén.

Los reclamos de las madres de familia al final no tuvieron la solución demandada de asignarse nuevos folios y realizar la solicitud de registro en forma presencial, por lo que continuarán con su resistencia y reclamos al gobierno municipal.

Cabe destacar que con excepción del secretario del Ayuntamiento y el propio alcalde, ningún regidor o síndico del Cabildo compareció para escuchar los reclamos de las madres de familia, ciudadanas a las que representan desde el Cabildo.

Opaca y sin reglas claras en donde se insertan "requisitos" no previstos, en detrimento de los interesados.

Aprobó un presupuesto de becas escolares para este 2023 de 150 millones de pesos.