Se quedan sin servicio semáforos en la Longoria

En el cruce de la avenida Praxedis Balboa con calle Río Mante, en la colonia Longoria de Reynosa, los semáforos llevan más de una semana sin funcionar, lo que ha provocado una serie de accidentes y aumentado considerablemente el riesgo para automovilistas y peatones.

Don Jorge, vecino de la zona, señaló que en los últimos días se han registrado varios percances, algunos de los cuales no son atendidos porque los conductores responsables se dan a la fuga.

El entrevistado relató que incluso momentos antes de ser abordado, un camión estuvo a punto de impactar un vehículo particular. Denunció que las unidades de transporte público, conocidas como "peceras", suelen pasar sin detenerse, ignorando cualquier norma de preferencia vial.

"Las peceras no se paran. Si viene un carro chico, ahí los va a matar. Ya me ha tocado corretearlos y cerrarlos para decirles que bajen la velocidad", expresó.

Aunque vecinos reconocen que, con los semáforos apagados, el tráfico tiende a congestionarse menos, esta situación incrementa exponencialmente el riesgo de choques, ya que muchos conductores cruzan sin respetar turnos ni ceder el paso.

Según Don Jorge, la inseguridad vial es constante y las autoridades no han atendido el problema, a pesar de ser un punto con alto flujo vehicular a toda hora.