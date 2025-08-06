Sufre embestida en carretera a Río Bravo

El personal de Protección Civil llevó a cabo el rescate de un hombre que quedó debajo de una unidad motriz al ser arrollado, resultando con lesiones de consideración.

Los hechos se registraron en la carretera de Río Bravo-Reynosa, esto alrededor de las 16:00, frente a la colonia La Escondida, donde, por medio de diversas llamadas realizadas al C5 que informaban de una persona que se encontraba debajo de una camioneta, la cual había sido arrollada.

Personal del heroico cuerpo de bomberos y de rescate y extracción se constituyó al sitio, en donde realizaron diversas maniobras para poder extraer debajo de la unidad motriz al hombre que quedó atrapado debajo de dicho vehículo para posteriormente ser trasladado por los cuerpos de emergencia a un nosocomio, ya que presentaba lesiones de consideración al ser arrollado y arrastrado algunos metros.

Agentes del área de peritaje de tránsito y vialidad arribaron al sitio a tomar conocimiento del accidente, en donde se entrevistaron con el conductor de la camioneta GMC pick up, quien expresaba circular de oriente a poniente por la carretera Río Bravo-Reynosa, cuando de manera inesperada se le cruzó en su carril el peatón, por lo cual le fue imposible evitar el percance.

Algún otro testigo del sector señaló que el hombre lesionado es una persona con problemas de adicciones y alcoholismo, quien diariamente se cruza de manera imprudencia en dicho tramo carretero, por lo cual ya se había salvado de ser arrollado en otras ocasiones, esto a pesar de que a algunos metros está el puente peatonal.

Las autoridades de tránsito y vialidad señalaron que este percance se derivó de la imprudencia del peatón, debido a que en unos cuantos metros del lugar se encuentra un puente peatonal, y resaltaron que el accidente sería turnado a la unidad de investigador en turno para iniciar las investigaciones y determinar la responsabilidad del percance.