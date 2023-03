Aflora abuso de poder: Regidora usa al DIF a favor de su hijo

Christian Flores expone que estuvo casada por espacio de 10 años con Ricardo Pérez Luévano, quien labora actualmente en la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa); fue regidor del cabildo en la administración municipal 2013-2016 y es hijo de la regidora Ana Lidia Luévano de los Santos.

OPERATIVO Y EXCESOS

La angustiada madre, desesperada, habló con EL MAÑANA en exclusiva y señala que fue precisamente la integrante del cabildo, Ana Lidia Luévano, quien orquestó el operativo policiaco registrado el jueves en el plantel escolar privado, a donde llegó su expareja acompañado de sus abogadas Mayra Marina Alejandro Ochoa y Tita Carmona Aréchiga, auxiliados, en todo momento, por la titular de la Procuraduría del DIF, Zoraida Lara Cruz.

Sobre la funcionaria municipal expuso que ha iniciado una querella penal en su contra, pues en todo momento la intimidó, amenazó y obstaculizó todo intento por mantener a su lado a su hijo, y fue la misma Lara Cruz quien lo entregó a Pérez Luévano.

El drama que hoy sufre es una pesadilla indescriptible para Christian Flores Guzmán que inició en junio del 2022, tras una relación de una década con Ricardo Pérez Luévano, a quien conoció tras laborar con la madre de éste, entonces funcionaria del estado y después diputada local, Ana Lidia Luévano.

EL USO DE PODER

Tras compartir por un tiempo la custodia del hijo de ambos, en junio del 2022 fue notificada del Juicio Ordinario Civil por Custodia con Clave Numero 747/2022, promovido en el Juzgado Segundo de Instancia de lo Familiar por Pérez Luévano, invocando incapacidad e insolvencia de la madre de su hijo para tener la tutela del menor.

En respuesta a dicho juicio, Flores Guzmán precisó que respondió y acreditó tener capacidades para tener a su hijo, empero, la defensa detonó una serie de acosos y hostigamientos que derivaron en amenazas, en donde Ana Lidia Luévano participó activamente.

Evocó una extraña reunión con la actual regidora del cabildo, quien le pidió le diera a su nieto en adopción, pues ellos deseaban darle nacionalidad estadounidense, añadiendo que tenía influencias y acceso al hoy exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca y su esposa Mariana Gómez, de quien dijo ser muy amiga.

La madre del menor se opuso rotundamente, y tras una serie de alegatos judiciales se dividió la custodia del menor, pero el jueves se rompió el acuerdo cuando Pérez Luévano decidió ir al colegio privado y pedir la entrega del mismo, por encima de la madre y con apoyo de un operativo policiaco y ayuda del DIF Municipal.

´¡Devuélvanmelo!´

* "¡Devuélvanmelo!, es todo lo que pido, mi hijo ha sido víctima de malos tratos, acoso psicológico de parte de ellos -hoy desconoce su paradero y no tener noticias suyas-. Los Luévano me revelaron que tienen planes políticos para mi niño, es sólo un niño, no hay argumento jurídico alguno para quitármelo y voy a pelear hasta dar mi vida para que me lo regresen", dice la madre.

* La abogada Gabriela Moreno Gil confirmó a EL MAÑANA que se ha iniciado una defensa en tribunales, ante lo que calificó como hechos constitutivos de delito, que tendrán que demostrar los querellados si su actuación fue apegada o no a la Ley. Las denuncias alcanzan también a la titular de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del DIF municipal, Zoraida Lara Cruz.