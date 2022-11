Acusan violó marco legal síndica ebria

SUCESOS

El accidente ocurrió durante la madrugada del pasado 6 de noviembre, cuando ella, quien admitió que se encontraba ´´cansada´´ y con la ingesta de bebidas alcohólicas, se impactó contra dos vehículos estacionados.

En entrevista para EL MAÑANA, el abogado Juan Uriza Lara explicó que la denuncia se interpuso y ratificó ayer en la Fiscalía del Estado, a través del área de atención inmediata del Centro de Justicia de la colonia Puerta del Sol.

"La denuncia está en contra de quien resulte responsable en los hechos en los que la primera síndica del ayuntamiento de Reynosa participó; nos damos cuenta de que esta persona recibió beneficios, a pesar de las condiciones en las que se encontraba, porque ella reconoció que había tomado, y aunque afirmó que hubo una multa administrativa, no se ha comprobado, así que será el Ministerio Público el que determine si existe responsabilidad penal y en contra de quién".

Durante la querella, los abogados hicieron alusión a los hechos ocurridos en la colonia Rodríguez, así como al vídeo que constata que la funcionaria municipal llegó hasta las inmediaciones de la dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, donde se negó a realizarse una prueba de alcohol.

Además, en el video se evidencia que ella habló por teléfono para recibir instrucciones de cómo actuar, a fin de no "afectar a su jefe".

Por ello, el abogado agregó: "La denuncia no es contra los tránsitos, ya que no estamos en contra de que los operativos sigan o de que los agentes cumplan con su trabajo, es contra quien resulte responsable y que se actúe conforme un marco legal, más cuando hay daños a personas o a propiedad; ella admitió que iba manejando cansada, que incluso ingirió alcohol, pero no hemos visto ningún informe oficial, ni siquiera de la primera autoridad", agregó el abogado penalista.

La denuncia será girada a una oficina del Ministerio Público para su seguimiento.

Se hizo énfasis en que el objetivo de la querella es que se investiguen las probables irregularidades o delitos cometidos por autoridades locales.

Los abogados acudieron ayer a presentar y ratificar la denuncia, donde se pide analizar el accidente que protagonizó ebria la primera síndica de Reynosa, María Luisa Tavares Saldaña.