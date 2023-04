Abandonan mascotas en vacaciones

Nos han tocado dos casos en los últimos 15 días, donde perritos entran en un estado de estrés y al intentar escapar se quedan atorados en las rejas de protección de las ventanas de las casas¨. Oscar Salinas, regidor

Este problema tiende a cobrar la vida de algunos animales, debido a que caen en depresión o se estresan demasiado al no sentir a sus dueños cerca de ellos; otro problema es que se les puede acabar la comida cuando los dejan solos y terminan pereciendo por hambruna.

Oscar Salinas, regidor de la comisión de Protección Animal, comentó que es algo que se debe tomar en cuenta por lo valiosa que es una vida animal, recomendó que lo mejor, en estos casos, es dejar a los animales domésticos al cuidado de alguna persona o un familiar de confianza; también expresó que algunas veterinarias de la ciudad se encuentran ofreciendo hospedaje para las mascotas por el periodo vacacional.

"Nos han tocado dos casos en los últimos 15 días, donde perritos entran en un estado de estrés y al intentar escapar se quedan atorados en las rejas de protección de las ventanas de las casas", dijo.

Afirmó que existen algunos centros de adiestramiento canino en la ciudad que se encuentran ofreciendo el servicio de hospedaje para perros, sin embargo, afirmó que no todas son confiables, pues se han suscitado casos donde dueños de animales decidieron confiar en alguna de éstas y al volver de vacaciones se percataron que sus mascotas habían muerto en estos centros.

Luce abandonado Centro de Adiestramiento

Dejan en abandono el Centro de Adiestramiento Canino, luego de no atender correctamente las necesidades de las mascotas que estaban bajo su resguardo.

El pasado 21 de marzo se dio a conocer el caso de un perrito al que sus dueños dejaron al cuidado de este centro para disfrutar de sus vacaciones; lamentablemente, debido a diversas razones, la mascota murió y no se hicieron responsables, alegando de un día a otro que no era un negocio, sino una casa particular que no se dedicaba al cuidado y adiestramiento de perros.

Oscar Salinas, regidor de la Comisión de Protección Animal, comentó estar al tanto de esta situación y lamentó el hecho; afirmó estar atendiendo el caso para darle una solución. Es por eso que también invitó a verificar los diferentes lugares que ofrecen el servicio de hospedaje canino para no caer en algún fraude y se eviten pasar por una situación similar.