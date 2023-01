Pasa desapercibida fuga de aguas negras

Vecinos del sector reportaron por enésima vez el problema, pero la respuesta no llega, y los olores fétidos se van haciendo cada vez más fuertes. "No podemos ni siquiera salir a la puerta porque el olor es penetrante, los reportes son muchos, estamos cansado, hemos hablado no uno o dos meses, llevamos años así, pero ahora se está haciendo más insoportable", refirió Miguel Ángel, afectado.

La fuga de aguas negras prevalece en la calle Benito Juárez al cruce de Iturbide y el Libramiento Luis Echeverria, la falta de atención ha provocado que los residuos fecales se combinen con tierra y que se queden en los costados de las banquetas.

La distancia entre el problema y la presidencia es de menos de alrededor de 450 metros, ya que justo esta misma calle sale directo hacía el inmueble. "El agua se está metiendo a las casas, sale por dentro de los baños, es pura suciedad, el llamado es a Comapa, que venga a revisar el problema y que lo repare, los que vivimos aquí somos personas trabajadoras que pagan impuestos, dónde quedó el compromiso de atención", dijo Mónica Ríos, afectada.

En abril y julio del 2022 EL MAÑANA acudió al sitio y reportó que la suciedad se había logrado extender a otros cruces como calle Hidalgo, así como privada 20 de noviembre.

Pese a la importancia de la zona centro por la gran actividad económica y de tránsito de turistas del Valle de Texas, la Comapa no ha atendido. "Qué tiene qué pasar para que vengan, estamos muy cerquita de la presidencia, caminando llegamos, y de qué sirve, hay negocios, niños que van a la escuela, personas enfermedad, adultos mayores, pero parece que eso no es suficiente", agregó Miguel.

A través de un ejercicio de transparencia, EL MAÑANA evidenció que la Comapa recibió en un año alrededor de 6 mil 640 quejas relacionadas a fugas de agua, siendo la zona centro una de las 10 colonias con más afectaciones.