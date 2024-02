´Pega´ Conagua a agricultores

Un golpe más es el que reciben agricultores de Reynosa y la región luego de que la Comisión Nacional del Agua, a nivel nacional, ha dispuesto no autorizar la indemnización que demandaban por el hecho de no recibir la suficiente agua para irrigar sus parcelas.

"La realidad es que a ninguna instancia gubernamental les ha importado lo que pase en el campo tamaulipeco; traemos serios problemas para conseguir financiamiento y con ello seguir trabajando la tierra, luego de que Financiera Rural cerrara sus puertas y derivado de la negativa del trasvase de agua la banca privada no quiso apostar a financiar a los productores", dijo Marco Antonio Garza, jefe del módulo del Distrito de Riego 026.

"Todo eso lo saben las propias autoridades estatales y federales y, sin embargo, no hacen nada por buscar fuentes de financiamiento para destrabar este tema; mientras que por otro lado enfrentamos graves problemas de comercialización, pues por más de ocho meses no hemos podido vender 26 mil toneladas de maíz de la cosecha anterior y el Gobierno federal es el responsable, porque se ha negado a frenar la importarción de granos de maíz de otros países que no son afines al TMEC, generando así una saturación del mercado nacional", agregó.

ANALIZARÁN

Para el próximo martes, se realizará una reunión del Comité Hidráulico en la jefatura del Distrito de Riego 026, donde se analizarán los diferentes problemas que enfrenta el agro local y regional, así como pedirán explicaciones sobre las arbitrariedades cometidas en perjuicio de los propios agricultores.