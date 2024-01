36 personas se quitaron la vida en 2023 en Reynosa

Un total de 36 suicidios se presentaron en Reynosa en el 2023 por causas multifactoriales, principalmente de hombres; y en este 2024 ya van dos casos.

Del total, seis fueron mujeres y el resto varones, por lo que es importante atender a tiempo ante cualquier signo de alerta.

Amadeo de León Carrillo, psiquiatra, comentó a El Mañana que el suicidio se da por causas multifactoriales; uno de los cuadros más frecuentes son los depresivos y generalmente son mezclados con problemas de desempleo, situaciones de pérdidas sentimentales, a veces en alguno casos, consumo de algunas sustancias, pero básicamente hay algunas enfermedades psiquiátricas que hacen que aumente el riesgo, como la depresión y la esquizofrenia, que son las más comunes.

“El suicidio consumado es mucho mayor en hombres; de 36, fueron seis mujeres y 30 hombres el año pasado, así ha sido más o menos la relación en otros años y en cualquier situación ya sea rural o de la ciudad”, dijo.

HOMBRES LO CONSUMAN, PERO MUJERES LO INTENTAN

Explicó que los suicidios consumados son mayores en varones y los intentos suicidas se dan más en las mujeres, que afortunadamente no lo logran.

“Entonces, le llamábamos antes gesto suicida y subestimabas un poco, pero de todas maneras ahora le llamamos conducta autolítica o autolesiva; eso aumentó mucho ahorita saliendo el Covid, cuando volvieron a clases presenciales jóvenes y jovencitas, más mujeres que hombres se hacían lesiones en los antebrazos o en los muslos con navajas, con cuchillos o con lo que pudieran ante situaciones de estrés, ante situaciones de angustia; afortunadamente la gran mayoría no logra consumar el objetivo”, recalcó.

YA VAN DOS CASOS EN EL 2024

Señaló que en lo que va de este 2024 van dos casos de suicidio; una señora de 40 años con un cuadro parece que una ruptura sentimental -según los medios de información- y un joven de 23 años con un cuadro depresivo.

“Aquí la recomendación a la familia es que no subestimen, por ejemplo estos gestos suicidas, intentos suicidas, no hay que subestimarlos, porque a veces piensa uno que no lo logran, sino que pedir ayuda, acercarse habitualmente, avisan antes de hacerlo, dejan una nota, hablan a algún familiar, a la novia, al novio, algún conocido, entonces cuando sospechen o vean algo raro por parte del padre, el hijo, los hermanos, que se aíslen, que hablen un poco de que preferirían estar dormidos o preferirían ya no estar en esta vida, entonces inmediatamente acudir preferente si hay un especialista en psiquiatría mejor puede ser también con un psicólogo, con un médico general, un maestro, alguien que pudiera orientarlos”, expresó.

El psiquiatra explicó que es importante preguntar, armarse de valor para poder brindar ayuda al ser querido o amigo que lo requiere.

“Prefieren morirse o prefieren hacerse daño que seguir sufriendo, entonces indicarles que siempre hay alguna solución, quizás no a corto plazo o mediano pero siempre va a haber alguien que lo pueda a uno escuchar y que el dolor que puedan provocar tanto si tienen una lesión, como si llegan a perder la vida ,el dolor, que van a provocar a su familia, es mucho mayor a lo que ellos creen porque ellos piensan que no son útiles para los demás, que nadie los quiere, que nadie los valora, entonces que recapaciten porque el dolor que provocan es una cosa impactante que a veces queda marcada la familia durante toda la vida”, apuntó.

Para el médico psiquiatra, es vital perder el miedo y pedir apoyo para poder frenar el suicidio entre las familias.