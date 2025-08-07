Asaltan negocio a plena luz del día

En plena luz del día, dos ladrones a punta de pistola irrumpieron, amenazando a comensales y empleados, apoderándose del efectivo de la caja registradora.

Los hechos del asalto con violencia se reportaron ayer minutos después de las 16:00 horas en el restaurante de ensaladas Siempre Natural, ubicado en el bulevar Miguel Hidalgo, este localizado frente al IMSS o Clínica 15 situado en dicha principal arteria vial.

En las imágenes del video filtradas en el momento del atraco con violencia, se aprecia cómo ingresa un delincuente, se acerca al mostrador del negocio, saca de entre sus ropas una pistola tipo revólver y en ese momento grita "Esto es un asalto", apuntándole a la cajera del negocio.