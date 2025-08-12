Dejan trabajos inconclusos en la colonia Anzaldúas

Cada vez es más habitual en la ciudad de Reynosa, observar obras inconclusas en las calles de la ciudad, se trata de reparaciones de fugas de aguas negras o agua potable, las cuales se logran detener, sin embargo los huecos en las banquetas o pavimentos quedan expuestos por días, semanas o e incluso meses.

Tal es el caso de un reporte ciudadano realizado por comerciantes quienes laboran en un establecimiento ubicado en la colonia Anzalduas, quienes refieren desde hace aproximadamente 4 semanas, fue reparada una fuga en la esquina de la calle Argentina y Ecuador, sin embargo la cuadrilla de la Comapa únicamente reparó el problema dejando un enorme hueco en el pavimento.

Esta situación causa preocupación entre los residentes y comerciantes de los alrededores, ya que señalan se ha convertido en un verdadero peligro para los automovilistas que por ahí transitan, José Luis Solís, quien labora en un taller cercano, refirió que en al menos dos ocasiones, automovilistas han estado apunto de caer en el hoyo, dice ambos casos se han registrado durante la tarde noche cuando la iluminación de la zona es nula.

"Aquí no hay casi iluminación de noche y pasa mucho carro a todas horas, ya como dos veces han topado con las piedras y se quedan a nada de caer en el pozo, pues la verdad que ya vengan a taparlo porque eso que le pusieron de noche ni se ve", refirió Solís.

Refieren al solicitar que se concluya con los trabajos por parte de la Comapa, les han indicado que esas reparaciones le competen a la secretaria de obras públicas, sin dar mayor solución, mientras tanto la problemática continua y el peligro para conductores y transeúntes es latente.