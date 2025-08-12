Pide Diputado revisar actuar de los jueces

Alza la voz el Presidente de la Junta de Gobierno, Humberto Prieto Herrera, en favor de ciudadanos y comerciantes.

Exhorta al Consejo de la Judicatura del Estado a revisar el actuar judicial y se investigue a jueces que, por decisión, frenan la lucha contra la extorsión.

El Presidente de la JUGOB, Humberto Prieto Herrera, este lunes 11 de agosto, presentó un exhorto ante el Congreso de Tamaulipas, dirigido al Consejo de la Judicatura del Estado, solicitando investigar el actuar de los jueces Aldo René Rocha Sánchez y Ariel Luna Casados, que resolvieron dejar en libertad a sujetos integrantes de bandas de extorsión detenidos en flagrancia.

"Mientras las instituciones de seguridad cumplen su labor y se enfrentan a la delincuencia, algunos jueces impiden que la ley llegue a los responsables. Así no se puede avanzar", expresó el legislador, quien destacó que este tipo de decisiones debilitan la confianza ciudadana en el sistema judicial.

"El objetivo central de la presente proposición es salvaguardar el Estado de derecho, la seguridad pública y los derechos de las víctimas, mediante un exhorto formal al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, para que investigue las actuaciones de dos jueces de control adscritos a la región de Reynosa, cuya emisión de resoluciones modificó las medidas cautelares en casos de extorsión, generando un riesgo latente para la población y la economía local."

De acuerdo con información oficial, se presentaron dos casos relevantes. El primero, identificado con el Número Único de Caso 025/2025, relativo a los delitos de extorsión agravada y posesión simple. El segundo caso, con Número Único de Caso 028/2025 y Causa Penal 119/2025, por el delito de extorsión agravada, derivó en la detención de personas relacionadas con dos bandas dedicadas a estos delitos.

Dentro del exhorto, el legislador dijo: "Por lo tanto, quien suscribe esta acción legislativa considera que la investigación y, en su caso, la sanción de las conductas señaladas será fundamental para deslindar responsabilidades, prevenir irregularidades en la impartición de justicia, fortalecer la confianza ciudadana en el sistema judicial, proteger a las víctimas y asegurar que las medidas cautelares se apliquen de manera congruente con la gravedad de los delitos y el riesgo que representan los imputados.

La Legislatura 66 Constitucional del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas exhorta respetuosamente al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado para que, en el ámbito de sus atribuciones, investigue la actuación de los jueces adscritos a la región de Reynosa por las resoluciones emitidas en causas penales relacionadas con el delito de extorsión, y en su caso, imponga las sanciones correspondientes.

De esta manera, Humberto Prieto Herrera, Presidente de la JUGOB, en busca de la implementación de justicia y protección de los Tamaulipecos en contra de la extorsión, refrendo su compromiso de escuchar y estar cerca del ciudadano y comercio, para salvaguardar la seguridad y alcanzar la paz que se merece Tamaulipas.