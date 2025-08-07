Deberá responder por feminicidio

El hombre que ha asesinado a su esposa en días pasados en el fraccionamiento Villa Florida ya fue presentado como detenido a las autoridades judiciales para determinar su situación jurídica.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, a través de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Feminicidio y Homicidio Doloso de Mujeres (FEIDFHDM), informa que fue detenido en flagrancia José Luis "T", por el delito de feminicidio.

El detenido fue presentado ante la autoridad judicial por los hechos ocurridos en un fraccionamiento al poniente de esta ciudad, el pasado 29 de julio de 2025, donde el detenido agredió a la víctima con un objeto punzocortante, ocasionando su fallecimiento.

Con ello, la Justicia del Estado de Tamaulipas refrenda su compromiso con la procuración de justicia para las mujeres víctimas de violencia feminicida y su firme labor en la investigación y sanción de los delitos que atentan contra su vida y dignidad.

Los hechos del feminicidio ocurrieron en un domicilio ubicado en la calle Malvas del fraccionamiento Villa Florida, sector A, a donde arribaron cuerpos de emergencia y autoridades que determinaron que la mujer víctima ya no contaba con signos vitales, quien presentaba diversas heridas de arma blanca en el cuerpo y golpes.

En el sitio, las autoridades estatales e investigadoras realizaron la detención del presunto agresor, el cual había sido sometido y entregado a los uniformados por los vecinos del sector.