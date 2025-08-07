Arde recicladora

Por más de doce horas, personal de Protección Civil y del Heroico Cuerpo de Bomberos de Reynosa, Río Bravo, Matamoros y Díaz Ordaz realizaron trabajos para intentar sofocar y controlar un incendio que consumió una empresa recicladora, en la cual hasta el momento no se han determinado las causas del incendio.

El siniestro se registró a primeras horas de ayer en la planta recicladora de nombre MIR (Manejo Integral de Reciclados), la cual se ubica en el Libramiento Monterrey-Reynosa a la altura de la colonia Esfuerzo Nacional, a donde arribaron cuerpos de emergencia y personal de Protección Civil y del heroico cuerpo de bomberos, quienes procedieron con el acordonamiento del sitio.

Por lo que iniciaron trabajos para intentar sofocar y controlar el voraz fuego que consumía a la planta recicladora, en la cual se encontraban materiales como cartón, plástico y algunos conbustibles. Derivado de estos productos, fue difícil el poder controlar y sofocar dicho siniestro, por lo que solicitaron el apoyo de estas corporaciones de emergencia de ciudades aledañas.

Los trabajos por parte de personas de emergencia de Reynosa, Río Bravo, Matamoros y Díaz Ordaz se extendieron hasta la tarde de ayer, donde se vio afectada la circulación vial del libre tránsito Monterrey-Reynosa debido al acordonamiento de este siniestro, afectando por horas la circulación en dicho tramo carretero.

Asimismo, el personal de Protección Civil y brigadistas voluntarios realizaron los recorridos por las colonias aledañas, notificando a residentes del sector que deberían mantenerse en sus viviendas con puertas y ventanas cerradas debido al extenso humo que generaba el siniestro, el cual podría ser nocivo para la aspiración de los habitantes; por ello, algunos optaron por abandonar sus viviendas.

Al lugar del siniestro se presentó la propietaria de la planta recicladora afectada, quien se identificó como Valentina Lopez Hernandez, quien expresaba A los cuerpos de emergencia el material que contenía en el interior de la planta recicladora, la cual terminó siendo pérdida total.

Hasta el cierre de esta edición, el personal de Protección Civil aún se encontraba en el lugar del siniestro intentando determinar las posibles causas del incendio y así mismo notificar a las autoridades investigadoras mediante un posible dictamen.