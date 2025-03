Con presuntas tarjetas de bonificación:Estafa Soriana a clientes

Preocupante situación es la que viven algunos clientes de conocida tienda comercial Soriana, ubicada en la colonia Ribereña, al ser víctimas de presunto fraude, vía tarjetas de crédito, que personal de la misma promueve ofreciendo 350 pesos de bonificación o regalo al adquirirla realizando sus compras.

Fue en enero pasado cuando un cliente, el cual prefiere omitir sus generales por seguridad, luego de mucha insistencia por parte de un joven que al parecer era el encargado de la promoción y tramitación de los plásticos, decidió adquirirla junto con otras personas más, atraídos por el supuesto monto obsequiado y que les caía como anillo ante la cuesta de enero pasada.

El afectado relata que posteriormente hizo uso de la tarjeta, con la cual se abasteció de insumos alimenticios por la cantidad de 382.98 pesos, sin embargo, al momento de pagar en las cajas con el plástico de esa casa comercial sólo le bonificaron 150 de los 350 prometidos, por lo que, al no llevar más efectivo quedó a deber el resto, es decir, 232.98, asumiendo el afectado que los 200 pendientes de bonificación por parte de la empresa serían considerados más adelante en la próxima compra; sin embargo, desde el pasado lunes 24 de febrero le avisan mediante mensaje que su adeudo subió a 503.64 y poco después hasta por más de 1,550 pesos.

Alarmado ante la desproporcionada deuda y los constantes mensajes que le envían casi a diario de la empresa para que se presente a pagar el adeudo, el pasado 20 de marzo acudió a “ abonar” 400 pesos, restando de esta manera 1,150, sm pues asegura que no le quedó de otra ante el constante hostigamiento en mensajes que le enviaban, sin ver hasta el momento el supuesto beneficio de los 200 pesos que le habían asegurado podría hacer uso, lo que asume sólo fue un “gancho” esta promoción para llevar acabo el posible fraude.

Sin embargo, cabe destacar que el afectado no recuerda si firmó o no algún documento que especificara las condiciones del crédito respecto a los plazos de pago (semanal, mensual) o de cuánto es el interés y si es aplicado sobre el saldo insoluto o el total del adeudo, pues no le dieron copia del mismo - de haber habido alguno-, para que el cliente tenga en claro, como así lo especifica la ley en materia crediticia, para realizar sus abonos en tiempo y forma y conocer de antemano lo anterior expuesto.

El afectado señaló que, así como a él, le sucedió lo mismo a la esposa de un conocido suyo “ La señora no había comprado nada con la tarjeta todavía y le llegó que tenía también un adeudo, pero ella molesta fue a dejarles la tarjeta al establecimiento, y así como ella habrá mucha gente afectada.

Es un robo lo que están haciendo, y ha de haber más gente que está en la misma situación”, añadió.

“ Ya he ido a buscar al gerente y me dicen que no hay, que es hasta la Ciudad de México; ya llamé y nadie responde y aquí se echan la bolita entre ellos y me dijeron que el encargado de tramitar las tarjetas es un tal Miguel, que está en otra sucursal en la carretera a San Fernando. Hasta allá fui a verlo y el vigilante de ahí se puso agresivo y le dije que no se metiera, que atendiera su asunto y que sólo quería hablar con Miguel o que me dieran su teléfono, pero nadie me lo dio. Ya hablé a la Ciudad de México y entra la llamada, pero luego cuelgan. Nadie me da solución” .

Se le preguntó si le habían dado un estado de cuenta por lo menos la última vez que acudió a pagar y señaló que no, que ahí nadie sabe nada supuestamente de las tarjetas, pero sí reciben los abonos, por lo que hace un llamado a las autoridades de la Profeco para que investiguen acerca de este presunto fraude hacia los ciudadanos de Reynosa y exhortó a otros clientes que estén en la misma situación a que alcen la voz para que se haga justicia, pues si no le atienden acudirá a instancias legales para proceder con la denuncia contra quien resulte responsable.

EL ENGAÑO

• Ofrece 350 pesos de bonificación o regalo al adquirirla realizando sus compras

• El afectado hizo uso de la tarjeta, efectuando una compra por la cantidad de 382.98 pesos

• Al momento de pagar en la caja con la tarjeta de Soriana sólo le bonificaron 150 de los 350 prometidos

• Fue por eso que quedó pendiente el pago 232.98, asumiendo que los 200 pendientes de bonificación serían considerados en una próxima compra

• Para el 24 de febrero la deuda subió a 503.64 pesos

• Para la presente semana la deuda se elevó a más de mil 550 pesos

• El pago pendiente de 232 pesos se convirtió en más de mil 550 como adeudo.

La tarjeta de la estafa que promueve Soriana en Ribereña.