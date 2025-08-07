Chocan contra palma

Dos hombres resultaron lesionados luego de proyectar su unidad motriz contra una palma, la cual derribaron, quedando el vehículo como pérdida total.

El percance se registró en el bulevar Rodolfo Garza Cantu, o más conocido como Río Purificación, a unos metros del libramiento Monterrey-Reynosa a la Colonia Jacinto López, esto alrededor de las 11:30 horas.

Cuerpos de emergencias de protección civil y paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar, brindando los primeros auxilios y trasladaron a un nosocomio a dos hombres que presentaban lesiones de consideración y quienes viajaban en una camioneta Dodge Nitro, la cual terminó en sentido contrario al proyectarse contra una palma.

Peritos de tránsito y vialidad tomaron conocimiento del percance, logrando dialogar con el conductor de la camioneta, quien refería que circulaba de sur a norte por la calle Rodolfo Garza Cantu cuando, por esquivar a otro vehículo, perdió el control del volante y se proyectó de forma frontal contra el arbusto que se encontraba en el camellón central.

Algunas testigos del percance expresaban que la camioneta Nitro de color rojo circulaba a exceso de velocidad por dicha arteria vial cuando presuntamente fue impactada por alcance por otro vehículo que se dio a la fuga, el cual la perseguía. Esto debido a que la camioneta de color rojo realizó una maniobra imprevista cambiando de carril, por lo cual terminó contra la palma, derribándola de raíz.