Causa percance por invadir carril

Una conductora, al realizar una vuelta indebida y sin precaución, terminó provocando un aparatoso accidente automovilístico.

El percance sucedió a eso de las 12:30 horas en el cruce vial de las calles Heriberto Deándar Amador con Rodolfo Garza Cantú, o más conocida como Río Purificación, de la colonia Doctores, a donde se presentaron paramédicos de Protección Civil quienes brindaron una valoración médica en el lugar a los automovilistas involucrados en el choque.

El automovilista de una camioneta Chevrolet Silverado de color verde declaró que circulaba de sur a norte por la calle Rodolfo Garza Cantú debido a que tenía a favor la luz verde del semáforo, cuando de pronto la unidad motriz de color café le invadió el carril sin hacer alto, ya que intentaba realizar una vuelta sin ninguna precaución, por tal motivo no pudo esquivar el choque.

Los peritos de Tránsito se presentaron a tomar conocimiento del percance entrevistándose con la conductora de la camioneta Ford Escape quien expresaba que transitaba norte a sur por la calle Rodolfo Garza Cantú, por lo que dio vuelta a la izquierda, pero la camioneta Pick Up circulaba a exceso de velocidad y no se detuvo para que la dejara dar la vuelta. Los uniformados señalaron que la responsabilidad era de ella, al invadir carril y no hacer alto.