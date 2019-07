Lo ejecutan afuera de su casa en Nuevo León

Monterrey, México.

Un hombre fue ejecutado de al menos tres balazos cuando se encontraba afuera de su casa, en la Colonia Cañada Blanca, en Guadalupe.



Una fuente cercana a las investigaciones señaló que el occiso fue identificado como José Antonio Bernal Ruiz, de 43 años.



La víctima quedó tirada afuera de su casa ubicada en la calle Jalpa número 323, en el cruce con la calle Felipe Pescador, en ese sector.



Se estableció que Bernal Ruiz estaba afuera de su domicilio y un vehículo negro se estacionó afuera de su vivienda, alrededor de las 22:40 horas.



No se confirmó si el hombre estaba solo o acompañado al momento en que el delincuente bajó del auto y le disparó en varias ocasiones con una pistola.



Bernal Ruiz quedó tirado, víctima de tres disparos de arma de fuego.



Arribaron al lugar policías municipales que acordonaron la zona mientras llegaban unidades de rescate.



Paramédicos locales confirmaron que la víctima no presentaba signos de vida.



El informante explicó que Bernal Ruiz vestía playera negra, bermudas y tenis.



En el lugar, peritos de la Fiscalía Estatal hallaron cerca del cuerpo 3 casquillos calibre .9 milímetros.



Las autoridades no establecieron el móvil del crimen, pero vecinos coincidieron en que el lugar donde se cometió la ejecución es punto de venta de droga.