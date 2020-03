Lo arrestan agentes por escupir en la vía pública

Las recomendaciones principales son no salir a la calle si no hay un motivo necesario, guardar distancia... y no escupir, lo que le costó la libertad a un hombre de Harlingen por escupir en la vía pública.



Los oficiales se pusieron en contacto con el sujeto y lo identificaron como Armando Santoyo García, quien escupió en una banca, dijo la Policía de Harlingen en un comunicado.