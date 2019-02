Lo acusa de homofóbico

Ciudad de México.





Recientemente Chris Pratt fue señalado de ser homofóbico por Ellen Page ¿la razón? pertenecer a una iglesia cristiana.

El protagonista de cintas como 'Guardianes de la Galaxia' y 'Jurassic Park' es miembro ferviente de la iglesia 'Hillsong', a la que también pertenece Justin Bieber.

EL LO DA A CONOCER

Todo comenzó con una entrevista que dio el actor en el programa Late Show de Stephen Colbert.

El actor habló de la cinta Lego Movie 2, para la que prestó su voz y tocó el tema de la religión.

Al ser cuestionado habló de sus ideas y de su congregación, ubicada en Los Ángeles.

DA SU OPINIÓN

Cuando la entrevista se difundió, la actriz no dudó en dar su opinión.

OK, mm, esta iglesia es conocida por ser anti LGBTQ+, habría que mencionarlo, ¿no?" , cuestionó la joven en su Twitter.

Si eres un actor famoso y perteneces a una organización que detesta a un grupo en particular, no te sorprendas si alguien se pregunta simplemente por qué no hablas de eso. Ser anti LGBTQ+ está mal, ellos no tienen otra opción. Los daños que esto ocasiona son muy importantes. Paren."

El actor hizo una historia en Instagram para responder al ataque. Según el Huffington Post, Chris Pratt explicó que ninguna iglesia define su vida: "Ninguna iglesia define mi forma de pensar ni mi vida ,y yo no soy vocero de ninguna iglesia ni ningún grupo de personas".

