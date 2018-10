Lluvia y frío se llevan ganancia de ambulantes. Ofrecen productos al intemperie

Hemos estado batallando un poco con las ventas, aunque por aquí pasa mucha gentes, no compran, porque pasan muy rápido, no se quieren mojar, aparte lo que quieren es tomar el micro o un taxi, cuando el clima está así, lloviendo y con frío, son muy bajas las ventas Apolonio González, vendedor ambulante.

Río Bravo, Tam. - Ante las recientes lluvias,se ven afectados, pues al ofrecer sus productos al intemperie, no hay clientes que se arrimen a comprar sus productos, muchas de las veces estos vendedores prefieren no poner sus puestos y mantener resguardado lo que ofertan a sacarlo y se les eche a perder, pero cuando lo que venden son alimentos, se arriesgan y salen a vender aunque debido al clima no les vaya bien, tal es el caso del señor Apolonio González de 68 años, quien tiene venta de comida desde hace 5 años, en una orilla de la plaza Lic. Benito Juárez, quien asegura perder sus ganancias cuando hay lluvia y frío.

Por su parte el señor Apolonio comentó:

"Hemos estado batallando un poco con las ventas, aunque por aquí pasa mucha gentes, no compran, porque pasan muy rápido, no se quieren mojar, aparte lo que quieren es tomar el micro o un taxi, cuando el clima está así, lloviendo y con frío, son muy bajas las ventas, por ejemplo, yo vendo tamales, tacos de barbacoa y café, pero ahorita desde que me puse aquí como a eso de las 8:00 horas, no he vendido nada, ya casi vamos para mediodía, la verdad si nos vemos afectados con el clima", expresó.

Y este no es el único caso, pues la mayoría de los vendedores ambulantes sufren de este mismo problema y al verse afectados no hay manera de que lleven a casa el sustento diario.