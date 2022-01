Llueven quejas contra gasera

"Descubrimos que inician el llenado del tanque en cinco o 10 litros y no en ceros como debe ser, hay mucha gente que no se da cuenta y los timan sin compasión", afirmó Francisco Vargas, residente de la colonia Morelos.

Usuarios de gasera ubicada en calle Segunda con Puebla, de la colonia Hijos de Ejidatarios, en esta ciudad, dieron a conocer que ese establecimiento les ha estado robando, pues la maquina de llenado no inicia en ceros como debe ser.

Usuarios en redes sociales respaldaron dicha denuncia ciudadana, pues afirmaron ya en otras ocasiones haber sido victimas del robo de su dinero al acudir con sus tanques a rellenarlos,

"Con razón se me hacía raro que en otras gaseras me duraba más el gas, y en esta solo me aguantó alrededor de dos semanas, ojala que la Profeco haga algo con ellos, que le ponga freno a ese robo, pues de por si las colonias que rodean a esa gasera son de obreros y trabajadores humildes, y todavía nos roban, que injusticia".

