Llueven goles ...y sin nubes

Una auténtica lluvia de goles fue la que se encargó de esparcir Chicas Furia por toda la cancha de la Liga de Futbol Rápido Nuevo Reynosa al golear 11-1 a su similar Desma, dentro de la jornada 6 de la categoría Femenil.

La delantera Viviana Aguilar tuvo una tremenda actuación que no se le va olvidar en todo el fin de semana al no cansarse de anotar seis goles, pero también su compañera Bertha Reséndiz se lució en el rectángulo verde al marcar "hat-trick" e Iris Monzón no se fue en cero al mandar guardar en dos ocasiones la redonda.

Las Chicas Furia resolvieron el partido en el primer tiempo al ponerse rápidamente arriba 4-0 y en la parte complementaria continuaron con la fiesta de goles al no encontrar ninguna resistencia por parte de sus contrincantes.

Con este resultado las furiosas llegaron a 15 puntos para estar peleando por el primer lugar de la tabla general, además se mantienen como el ataque más peligro del torneo con 45 dianas mientras en el cuadro bajo solamente han recibido 12 goles.