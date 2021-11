Llegó pasaporte electrónico

La ciudadanía tendrá su pasaporte con más candados, con la certeza de que si se pierde o algo ocurre nadie podrá hacer mal uso”. Francisco Estrada, Relaciones Exteriores

Aunque se conserva el formato impreso, se agrega una lámina de policarbonato con un chip que almacena todos los datos de una persona, incluyendo los biométricos, explicó el titular del módulo Francisco Salvador Estrada.

“Es una forma de hacerlo más seguro y de evitar las falsificaciones, de hecho el objetivo del gobierno federal es ese, la ciudadanía tendrá su pasaporte con más candados, con la certeza de que si se pierde o algo ocurre nadie podrá hacer mal uso”.

La emisión del nuevo pasaporte no implica mayor costo ni impuestos, su tarifa varía conforme a la duración, de entre uno a los 10 años.

Para obtenerlo es necesario solicitar una cita y esperar la continuidad del trámite. “Actualmente estamos atendiendo 120 personas todos los días, sigue siendo simbólico por el tema de pandemia ya que lo habitual es de 180, pero desde ayer todos los que se entreguen serán electrónicos en el nuevo formato, y el costo seguirá siendo el mismo”.

El costo para la emisión por tres años es de mil 345 pesos, por seis de mil 845 y de 10 años de 2 mil 840 pesos.

El nuevo pasaporte tiene los datos de la persona en la segunda página, a diferencia del antiguo que los exponía desde la primera.

Además se evidencian los candados desde la imagen inicial, con los códigos y chips.

En Reynosa el tiempo para obtener una cita es variable, pero Estrada alertó de los fraudes que se continúan registrándose con “falsos gestores“ o en páginas de internet, que prometen atenciones más económicas a las establecidas e incluso durante fines de semana. “Desgraciadamente este problema sigue, la gente llega con citas que no existen y que sacaron de internet, volvemos a hacer el llamado para que no caigan en eso, la única forma de obtener una cita es en el call center federal 800 80 10 773, es un trámite completamente gratuito, los pagos de derechos del pasaporte se hacen en sucursales bancarias, no en tiendas de conveniencia, y solo se dan de lunes a viernes”.