Llegó el momento del regreso al aula

Tras reiterar el apoyo del magisterio al retorno a clases presenciales, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, afirmó que "ante una pandemia que ya nos ha quitado casi año y medio de actividades escolares, tenemos que lograr que las escuelas sean espacios seguros para la comunidad educativa, donde la posibilidad de contagio sea menor y la integridad de los alumnos esté a salvo".

Sostuvo que a nivel mundial la discusión ya no es si se vuelve o no a las aulas, sino cuál es la forma segura de hacerlo. "No podemos ni rendirnos ni resignarnos a mantenerlas cerradas", por lo que enfatizó: "llegó el momento de un regreso responsable y realista".