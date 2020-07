Llegó a confundir y divertir

Este fin de semana los fans de "Dark" no se alejaron de sus pantallas, pues por fin llegó la tercera y última temporada del programa protagonizado por Louis Hofmann.

La historia que cuenta la historia de Jonas y otros habitantes de la localidad llamada Winden llegó a su fin luego de dos temporadas en las que se habló sobre los agujeros de gusano, saltos en el tiempo e incluso mundos paralelos.

Se estrenó su tercera temporada en Netflix, pero luego que ya una gran cantidad de gente ha terminado de ver los ocho capítulos por los que está conformada es que en redes sociales han vuelto tendencia el nombre de la serie.

PROVOCA RISAS

Y aunque algunos han compartido su opinión positiva sobre el final de la tercera temporada y calificarla como la mejor, ha habido otros usuarios que han aprovechado el tiempo para llevar a cabo memes y reírse un rato.

#DarkNeftlix es una serie excelente, los creadores tuvieron que investigar un montón para hacer toda la historia que puede parecer confusa a veces pero está muy bien organizada para conectar todo. (@koko2599)

La verdadera razón del final de la tercer temporada de #Dark #DarkNeftlix #DARKseason3. (@imgarciafx)

26 capítulos necesitó #DarkNeftlix para alcanzar la cima. (@arrobamoy)

Sin embargo hubo otros que dieron cuenta de la complejidad del programa así como las relaciones entre los personajes y los tiempos.

Qué alguien me explique quién es el papá de Regina y por qué no puede ser Tronte porque si no existe Agnes, no hay descendencia Nielsen... #DarkNeftlix #Dark (@ferzt7)

Yo, tratando de conectar los lazos familiares de los personajes de Dark. #DarkNeftlix (@EmilianoSC_)

Yo tratando de explicarle a mis amigos lo que no entendieron de Dark // ellos#DarkNeftlix (@Danipantoja__)

Las tres temporadas de "Dark" están disponibles en Netflix y cuenta con los protagónicos de Louis Hofmann, Lisa Vicari, Oliver Masucci, Maja Schöne, Lisa Kreuzer y Jördis Triebel, entre otros.