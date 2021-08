Llegan defunciones a 256 mil 287: SSA

Acerca de las defunciones, es la capital del país la entidad con mayor incidencia, con un total de 47 mil 926 muertes, seguida por el Estado de México, con 30 mil 215, y Jalisco, con 14 mil 234. En contraste, Campeche, Colima y Chiapas son los estados con menos fallecimientos por la enfermedad respiratoria, con mil 606, mil 670 y mil 859, respectivamente.

SE DISPARA LA PANDEMIA

La pandemia por el Covid-19 disparó el número de muertes en México por arriba de lo previsto inicialmente, de acuerdo con la tendencia registrada en los cinco años anteriores a la crisis sanitaria, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Según la información registrada, se esperaban 940 mil 329 defunciones entre enero de 2020 y marzo de 2021; sin embargo, ocurrieron un millón 437 mil 805 de muertes.

Con base en los resultados, el Inegi anunció que se tuvo un exceso de mortalidad por todas las causas de 497 mil 476, equivalente a 52.9%.

AMLO A FAVOR DE LAS CLASES

Ante el próximo regreso a clases presenciales este lunes 30 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que todos los maestros ya están vacunados.

"Hasta ahora, los médicos, los especialistas hablan que es suficiente [una dosis con la vacuna CanSino]. Si la Organización Mundial de la Salud sostiene que es necesario reforzar, lo haríamos, pero hasta ahora no lo recomiendan los médicos".

En su conferencia de prensa en las instalaciones del Campo Militar 26-A de esta capital, el Titular del Ejecutivo recordó que al personal docente se le vacunó con el biológico de la farmacéutica china CanSino.

El Presidente afirmó que decidida y abiertamente apoya el regreso a clases presenciales el próximo 30 de agosto. "Estoy a favor, decididamente, abiertamente, del regreso a clases, porque considero que es necesario, ya no podemos tener cerradas las escuelas".

Explicó que su gobierno se apurará en el restablecimiento de energía eléctrica en las zonas afectadas por el huracán Grace, para que los estudiantes no pierdan clases.

"Donde no hay condiciones, pues no es posible el reinicio de clases, pero afortunadamente el huracán no causó daños en la mayoría del territorio de Veracruz. Para tener una idea, Veracruz tiene 212 municipios y estamos hablando de 62; entonces, sí vamos a poder reiniciar clases en la mayoría de municipios".

Inician difusión de spots por Informe. Bajo el lema "Hechos, no palabras", comenzó la difusión de los spots del III Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien presume austeridad, crecimiento económico, combate a la corrupción y que en Palacio Nacional "ya no hay ladrones".