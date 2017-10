Llega Messi a 100 goles en Champions

El Barcelona se impuso 3-1 al Olympiacos en la Champions y eso que jugó más de un tiempo con un hombre menos.



Este partido sirvió para que Lionel Messi llegara a 100 goles en competencias europeas



El cuadro culé no tuvo inconveniente ante el rival en turno y si por ahí se pensaba que con la expulsión de Gerard Piqué al minuto 42 afectaría el encuentro, eso fue un error.



Los griegos no tuvieron ni posibilidades de hacer daño al grado de no armar jugadas de peligro sobre el arco que defendió Marc-André ter Stegen. El descuento fue en un balón parado.



El marcador se abrió al 18' con un autogol de Dimitrios Nikolaou cuando en su intentó de cortar un centro mandó la pelota al segundo poste de su propia portería.



Antes de terminar la primera parte Paulinho pudo ampliar la ventaja pero estrelló un cabezazo en el travesaño y de igual forma Piqué tuvo su chance en el cierre del lapso, pero al utilizar la mano para empujar el balón el gol fue anulado y el defensa se fue a las regaderas al recibir su segunda tarjeta amarilla.



Para el complemento el Barcelona no fue exigido de más y parecía que en cuanto quiso hacer los goles los hizo.



El 2-0 se dio al 61' por medio de un tiro libre ejecutado por Lionel Messi, tanto en el que colaboró el meta contrario Silvio Proto.



Para el 64' Lucas Digne hizo el tercero con un disparo cruzado que no pudo detener los defensas rivales o el portero.



Nikolaou lavó un poco su error y acortó distancias ya en el cierre del duelo con un cabezazo en tiro de esquina.



Con la victoria el Barsa reafirmó su liderato en el Grupo D con nueve puntos.