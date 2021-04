Llega otro estímulo por más de mil dólares

La agencia dijo el jueves que ha desembolsado alrededor de 161 millones de pagos, por un valor aproximado de 379 mil millones de dólares, en el lapso de cinco semanas.

La última ronda, valorada en unos 3 mil 400 millones de dólares, se destinó a 700 mil personas que presentaron recientemente una declaración de impuestos para el 2020. El gobierno ha instado a los estadounidenses que no reciben beneficios federales ni suelen presentar declaraciones de impuestos a presentar una este año para proporcionar al IRS su información de pago y recibir su efectivo de estímulo.

Otros 600 mil pagos se destinaron a los beneficiarios del Seguro Social y a los beneficiarios del Ingreso de Seguridad Suplementario, incluidos aquellos con domicilio en el extranjero.

Los estadounidenses pueden tener derecho a un pago mayor si perdieron sus trabajos o vieron reducidos sus ingresos el año pasado como resultado de la pandemia. Eso también incluye a las personas que tuvieron un hijo en 2020.

Si aún no ha recibido su pago, puede verificar su estado usando la herramienta Get My Payment del IRS.

Los pagos en efectivo incluidos en la factura de estímulo de Biden son los más grandes hasta el momento, y algunos estadounidenses son elegibles para recibir hasta 1 mil 400 dólares. Pero al igual que las rondas anteriores de cheques, algunas personas quedarán excluidas de recibir el dinero.

Según la legislación, las personas con un ingreso bruto ajustado de 75 mil o menos y las parejas con un ingreso bruto ajustado de 150 mil o menos son elegibles para recibir un pago único de 1 mil 400.

Los estadounidenses que ganan más que la línea de umbral recibirán un cheque parcial.

Los cheques están directamente vinculados a sus últimas declaraciones de impuestos procesadas, ya sea de 2020 o 2019.

Si no calificó para la última ronda de cheques basada en 2019, pero califica ahora, debe presentar sus impuestos lo antes posible, el IRS extendió el plazo de presentación típico del 15 de abril al 17 de mayo.