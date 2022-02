Llega nueva titular a Secretaría de Cultura CDMX

Estudió historia en la UNAM y realizó la especialidad en Education for the Arts con un programa internacional impartido por las universidades McGill, NYU y Harvard. A partir de 2017, se sumó a las filas de Cultura UNAM como subdirectora de la Casa del Lago y, posteriormente, como programadora en la Dirección de Música. Entre las actividades destacadas en las que ha estado involucrada figura la organización del festival de música Bestia.

Según el Gobierno capitalino, Bohórquez presentó su renuncia por motivos que no fueron especificados, y sale definitivamente de la Administración capitalina, confirmaron fuentes gubernamentales. La dependencia ha tenido cambios desde junio de 2020, cuando su primer titular, José Alfonso Suárez del Real, dejó el cargo para asumir la Secretaría de Gobierno. Durante el semestre posterior, la historiadora Guadalupe Lozada León estuvo a cargo de despacho. En diciembre del mismo año fue sustituida por Bohórquez, ex coordinadora de Cultura en el Sistema de Transporte Colectivo Metro. "Es una joven con mucha capacidad y con mucho talento", dijo entonces Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno. Durante su gestión, no sólo entregó el control de una disminuida Feria Internacional del Libro del Zócalo a la Brigada para Leer en Libertad A. C., sino que más de 3 mil empleados adscritos a los programas culturales del Gobierno capitalino denunciaron incertidumbre laboral.

COLECTIVOS EN REGLA

Las reglas de operación del programa Colectivos Culturales Comunitarios CDMX 2022 fueron publicadas este lunes en la Gaceta Oficial del Gobierno capitalino. Se contará con 30 millones de pesos para atender a una población objetivo de un millón 956 mil 107 personas, informó la Secretaría. Se trata de uno de los programas de los que trabajadores advirtieron su posible transferencia a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, dejándolos en la incertidumbre laboral. Según la Secretaría, se convoca a mil 600 Colectivos Culturales Comunitarios y a 100 personas facilitadoras, quienes fungirán como Especialistas Dictaminadores y acompañarán 3 mil 200 actividades anuales. "El apoyo económico a los Colectivos Culturales Comunitarios irá de los 75 mil pesos a los 5 mil pesos, dependiendo el grado de impacto social por actividad, que van de las 400, 200, 100, 50 y 20 personas, siendo un apoyo único o de dos ministraciones; mientras los Especialistas Dictaminadores recibirán un apoyo económico de 15 mil pesos mensuales", detalló la dependencia.