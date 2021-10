Llega el oscuro rostro de 'The Batman'

Momentos antes de revelar el avance, se tuvo un detrás de cámaras de rodaje y un panel en el que participaron Reeves, Pattinson y Zoë Kravitz, quien interpreta Selina Kyle -mejor conocida como Gatúbela-, quienes hablaron de cómo serán abordados diferentes iconos de la franquicia.

Pattinson hizo un recorrido desde que platicó el proyecto con el director, la importancia del personaje y recordó que durante años ha sido coleccionista del superhéroe.

Mientras en las escenas se veía la relación entre Catwoman y Batman, el Batimóvil y la batiseñal, de fondo se podía escuchar una versión instrumental de "Something in the Way" de Nirvana, la cual musicalizó el primer vistazo de la DC FanDome en 2020 y también forma parte de este nuevo avance.

El filme también cuenta con Paul Dano en el rol del Acertijo, Colin Farrell como El Pingüino, Andy Serkis interpreta a Alfred y Jeffrey Wright es el comisionado Gordon.