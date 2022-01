Llega el fin de una era; dejará de funcionar el BlackBerry

Con el avance de la tecnología y las actualizaciones que se llevarán a cabo en las redes, los BlackBerry OS y BlackBerry 10, los sistemas operativos de BlackBerry, estos dispositivos ya no podrán acceder al internet, además que no se podrán realizar las actualizaciones.

El 4 de enero de este 2022 termina una era de un aparato que marcó toda una época. El BlackBerry dejará de funcionar, por lo que tener un dispositivo de estos no servirá de nada.

Quienes cuenten con BlackBerry 7.1 OS o anterior, BlackBerry PlayBook OS 2.1 o anterior, y BlackBerry 10 no tendrán acceso a las llamadas telefónicas, recepción de mensajes ni WiFi.

Las aplicaciones BlackBerry Link, BlackBerry Desktop Manager, BlackBerry World, BlackBerry Protect, BlackBerry Messenger y BlackBerry Blend estarán limitadas.

Los especialistas señalan que el error de BlackBerry fue intentar competir con iOS y Android.

Fue en agosto del 2020 cuando el BlackBerry dejó de venderse y luego de unos meses se anunció que no va más, pues no cuenta con la capacidad de competir ante los grandes, por lo que es recomendable que quienes cuenten con ellos cambien de dispositivo, pues este 4 de enero ya no funcionará más.