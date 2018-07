Llega Donald Trump a GB entre protestas

Londres, Inglaterra.

Se trata del operativo policiaco más grande desde los disturbios en Londres en 2011 con un costo de entre 10 y 13 millones de dólares.

El Mandatario estadounidense arribó a la capital británica proveniente de Bruselas, Bélgica, donde se desarrolló la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).



El republicano llegó acompañado de su esposa Melania Trump en el avión presidencial Air Force One para una visita de cuatro días en la que se reunirá con la Primera Ministra, Theresa May, y la reina Isabel II.



La pareja descendió de las escalinatas del avión tomada de la mano, sin saludar ni sonreír, para posteriormente abordar el helicóptero estadunidense Marine One.



Su llegada se realiza en medio de una serie de protestas planeadas en la capital británica y en las inmediaciones del palacio y el castillo en los que el Presidente de Estados Unidos sostendrá actividades privadas.



Un grupo de manifestante se dio cita desde el mediodía en las afueras de Winfield House, la residencia del embajador de Estados Unidos en Londres, donde Trump y su esposa se hospedarán la noche de este jueves, frente al céntrico Regent's Park.



Durante las protestas de este jueves en el centro de la capital, un inflable de seis metros de altura volará en las inmediaciones del Parlamento en Westminster con una caricatura de Trump retratado como un bebé enojado de color naranja.



Los organizadores de la marcha Stop Trump (Detengan a Trump) informaron que unas 50 mil personas participarán en las protestas.



Sin embargo, la agenda del Presidente está planeada para que no visite el centro de Londres y evite las distintas manifestaciones en su contra.



Esta noche, el Mandatario asistirá a una cena de gala en el Palacio de Blenheim, el lugar de nacimiento del Primer Ministro Winston Churchill, que se ubica a unos 15 kilómetros al oeste de la ciudad de Oxford.



El viernes, el Presidente sostendrá reuniones bilaterales en Chequers, la casa de campo de la Premier que se ubica a 70 kilómetros del centro de esta ciudad.



Por la tarde la pareja presidencial se trasladará al Castillo de Windsor, a 35 kilómetros del centro de Londres, donde simultáneamente se realizarán algunas protestas.



Por la noche del viernes, el Mandatario estadounidense y su esposa viajarán a Escocia donde se espera que el Mandatario visite la isla de Lewis, el lugar de nacimiento de su madre Mary Anne MacLeod, y el lujoso campo de golf del que es dueño.