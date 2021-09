Llega con ´No Nukes´

El filme contará con diez actuaciones inéditas del cantante, así como una lista de canciones completas de la banda. El proyecto ha sido editado por Thom Zimny, colaborador de Springsteen, y estará disponible en HD en formatos físicos el 19 de noviembre, incluirá dos CD con DVD, dos CD con Blu-Ray y dos formatos LP.

PARA DESCARGAR

La película estará disponible para descargar a nivel internacional el 16 de noviembre y para su alquiler digital el 23 de noviembre.

"Hace unos años, comencé a reexaminar los archivos filmados de las apariciones de Bruce y la Banda en los conciertos No Nukes de 1979.

"Rápidamente me di cuenta de que estas eran las mejores actuaciones y la mejor filmación de los legendarios años 70 de la banda, y me dediqué a sacar todo el potencial del metraje. Habiendo trabajado como director principal y editor de Bruce durante los últimos 20 años, puedo decir sin reservas que esta película de 90 minutos recientemente reeditada, mezclada y restaurada es el estándar de oro para Bruce and the Band en vivo durante uno de sus mejores períodos creativos ", contó Zimny a Variety.