Llega con más adrenalina

En la ficción, Liam Neeson se ha enfrentado a la mafia rusa, grupos terroristas de Medio Oriente y a una larga lista de delincuentes que lo han puesto en riesgo de morir. Y en la realidad, el actor irlandés se ha visto cara a cara con desavenencias no tan espectaculares pero igual de trágicas, por ejemplo, la muerte de su esposa.

INDESCTRUCTIBLE

Para Jonathan Heinsleigh, director de la nueva cinta de Neeson, "Riesgo bajo cero" ("The ice road"), el personaje casi indestructible que se ha creado Liam en el cine no dista mucho de cómo es el actor en la realidad. Más allá de que él solo pueda enfrentar a decenas de criminales, el realizador señala que el histrión es un ejemplo de vigencia, fortaleza y templanza, algo que, considera, las nuevas generaciones de actores ya no poseen.

"Es impresionante ver trabajar a Liam, es la primera vez que trabajamos juntos pero sin lugar a dudas cualquier realizador quiere a Liam en su elenco.

"Es tan versátil: hace drama, comedia, acción, todo le sale bien. Y sobre todo, a su edad y con su experiencia, es un héroe de carne y hueso, es como una persona indestructible. Lo ves en pantalla y no te imaginas la cantidad de escenas de riesgo que él hace, es un actor comprometido y aunque si es una persona ruda, seria y reservada, es también un gran cómico y un gran conversador", detalló Jonathan en entrevista.

SU PEOR PESADILLA

En su nuevo filme, Liam no enfrenta a ningún grupo criminal, a alguna mafia o a una gran corporación malévola, ahora el actor enfrenta al clima, a la madre naturaleza, una villana que, según el director, es incluso más peligrosa y mortal que cualquier terrorista.

"La vida nos ha enseñado que la naturaleza, llámese el clima o la biología, es más peligrosa que nada. Es una gran aliada, pero también puede ser una gran villana. Es impredecible, hoy lo vemos con los huracanes que se llevan ciudades, inundan comunidades, también están las pandemias como la que ahora enfrentamos, son enemigos implacables y que son difíciles de combatir", manifestó Jonathan.

El director afirmó que más que cualquier otra cosa, "The ice road" es una cinta de acción diferente a cualquier otra que se haya visto antes: con vehículos de 18 ruedas, conduciendo a través del lago congelado verdadero y en secuencias que no se verían fuera de lugar en una de las películas de la saga "Rápidos y furiosos".

AFECTADOS

POR LA PANDEMIA

No obstante afirma que esto no fue sencillo, empezando porque la filmación les agarró durante plena pandemia por Covid-19, lo cual hizo que se tuvieran que trasladar de locaciones y que la producción tuviera que parar durante un par de meses, ya que le historia se debe desarrollar en pleno invierno. De otra manera la premisa no funcionaría.

"Claro que la pandemia nos afectó. Identificamos las semanas de febrero como las mejores para filmar, cuando la superficie del hielo sería lo suficientemente gruesa para soportar el peso de estos vehículos de 18 ruedas. Hicimos un rodaje práctico, que tiene un lugar en la historia del cine, algo que no se había hecho antes porque los vehículos de 18 ruedas chocan entre sí. Y nunca habían recibido un disparo en un lago helado como este.